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Більше 20 країн ЄС підписали декларацію про військове співробітництво

Київ • УНН

 • 11605 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Представники 23 країн-членів Євросоюзу підписали декларацію про приєднання до постійної структурованої співпраці (PESCO), що розповсюджується на сферу оборони і безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ради ЄС.

"Лісабонським договором була введена можливість постійної структурованої співпраці в галузі оборонної безпеки і військової політики", - повідомили на сайті.

Зазначається, що договір передбачає для країн-членів ЄС можливість більш тісної співпраці, яка дає можливість розвивати обороноздатність країн, інвестувати в спільні проекти або підвищувати оперативну готовність своїх збройних сил.

Декларацію підписали Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Румунія. Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція. Інші держави-члени можуть приєднатися до програми пізніше.

Рада ЄС тепер має затвердити створення PESCO кваліфікованою більшістю. Це може відбутися на черговому засіданні Ради з питань закордонних справ 11 грудня.

Перший список проектів, які повинні проводитись у рамках декларації, повинен бути узгоджений країнами-учасницями після створення PESCO. Вони можуть охоплювати такі області, як підготовка кадрів, розвиток потенціалу та оперативна готовність в області оборони.

Нагадаємо, Країни Євросоюзу вже підготували понад 50 військових проектів під програму постійного структурного співробітництва в оборонній сфері (Pesco). Про це заявила в понеділок верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ і оборони країн союзу. 

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