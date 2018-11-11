Макрон и Меркель открыли мемориальную доску на месте подписания перемирия 1918 года

“К столетию перемирия 11 ноября 1918 президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили здесь ценность франко-германского перемирия, которое служит Европе и миру”, — приводит радиостанция надпись на монументе.

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Отмечается, что президент Франции и глава правительства Германии встретились у этого мемориала впервые с 1945 года. После минуты молчания лидеры двух стран посетили копию вагона командующего войсками Антанты французского маршала Фоша, в котором в 1918 году было подписано перемирие. Там они оставили свои подписи в книге почетных гостей, символе франко-германского перемирия.

Как ранее информировал УНН, столица Франции станет в воскресенье местом главных торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась 11 ноября 1918. В 11:00 по парижскому времени — в минуты, когда прозвучал сигнал о перемирии — у Триумфальной арки в присутствии высоких гостей начнется мемориальная церемония. На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе президент Украины Петр Порошенко, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.

Лидеры почтят погибших, посетят вечный огонь на Могиле неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции.