Макрон и Меркель открыли мемориальную доску на месте подписания перемирия 1918 года
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. К столетию подписания Компьенского перемирия, которое ознаменовало завершение Первой мировой войны, во Франции была открыта новая мемориальная доска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Europe 1.
“К столетию перемирия 11 ноября 1918 президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили здесь ценность франко-германского перемирия, которое служит Европе и миру”, — приводит радиостанция надпись на монументе.
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Отмечается, что президент Франции и глава правительства Германии встретились у этого мемориала впервые с 1945 года. После минуты молчания лидеры двух стран посетили копию вагона командующего войсками Антанты французского маршала Фоша, в котором в 1918 году было подписано перемирие. Там они оставили свои подписи в книге почетных гостей, символе франко-германского перемирия.
Как ранее информировал УНН, столица Франции станет в воскресенье местом главных торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась 11 ноября 1918. В 11:00 по парижскому времени — в минуты, когда прозвучал сигнал о перемирии — у Триумфальной арки в присутствии высоких гостей начнется мемориальная церемония. На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе президент Украины Петр Порошенко, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.
Лидеры почтят погибших, посетят вечный огонь на Могиле неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции.