Путин последним приехал к Триумфальной арке в Париже

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106921 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113839 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151523 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145699 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137058 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128487 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172103 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Путин последним приехал к Триумфальной арке в Париже

Путин последним приехал к Триумфальной арке в Париже

Киев  •  УНН

 • 16502 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин последним из гостей приехал к Триумфальной арке, где должны были начаться торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Об этом со ссылкой на ТАСС передает УНН.

Как сообщает издание, президенты и премьеры перед церемонией собрались у Триумфальной арки, а последним прибыл глава РФ Владимир Путин.

Добавим, торжества открылись церемонией у Триумфальной арки. Ровно в 11.00 зазвучали колокола Собора Парижской богоматери, причем это время имело символическое значение: 11 ноября 1918 ровно 11:00 утра вступило в силу соглашение о прекращении военных действий между союзниками и Германией, подписанный в лесу вблизи города Компьень.

В целом во французскую столицу прибыли около 70 делегаций и лидеров государств.

Напомним, к столетию подписания Компьенского перемирия, которое ознаменовало завершение Первой мировой войны, во Франции была открыта новая мемориальная доска.

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