Путин последним приехал к Триумфальной арке в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин последним из гостей приехал к Триумфальной арке, где должны были начаться торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Об этом со ссылкой на ТАСС передает УНН.
Как сообщает издание, президенты и премьеры перед церемонией собрались у Триумфальной арки, а последним прибыл глава РФ Владимир Путин.
Добавим, торжества открылись церемонией у Триумфальной арки. Ровно в 11.00 зазвучали колокола Собора Парижской богоматери, причем это время имело символическое значение: 11 ноября 1918 ровно 11:00 утра вступило в силу соглашение о прекращении военных действий между союзниками и Германией, подписанный в лесу вблизи города Компьень.
В целом во французскую столицу прибыли около 70 делегаций и лидеров государств.
Напомним, к столетию подписания Компьенского перемирия, которое ознаменовало завершение Первой мировой войны, во Франции была открыта новая мемориальная доска.