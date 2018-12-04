Украина сообщит еще 10 подозрений военнослужащим РФ из-за эскалации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более 10 военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава к генералам, через агрессию РФ в Азовском море. Об это в Facebook сообщает пресс -секретарь Луценко Лариса Сарган, передает УНН.
"В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более 10-м военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава к генералам", - написала она.
Ранее Украина объявила 8 подозрений.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что не знают где находятся украинские корабли.
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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинских моряков , еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряков.