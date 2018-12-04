Україна зібрала 17 томів доказів проти РФ у справі захоплення українських моряків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Позаминулого тижня під час здійснення переходу з порту Одеса до порту Маріуполь в районі Керченської протоки Збройні сили Російської Федерації та прикордонна служба ФСБ РФ здійснила ведення агресивних воєнних дій, за результатами чого поранено двох військовослужбовців ВМС ЗС України та одного співробітника СБ України, а також захоплено малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Про це у Facebook повідомляє прес-секретар Луценка Лариса сарган, передає УНН.

"Під час досудового розслідування фактично за 7 днів зібрано 17 томів доказів вчинення Російською Федерацією агресії по відношенні до українських Військово - морських сил ЗС України", - написала вона. 

Зокрема:

  •  допитано 75 свідків (командування ВМС, оперативні чергові та їх помічники, екіпажі кораблів "Горловки" та "Балти" та інші військові службові особи).
  • визнано та допитано трьох потерпілих - родичів поранених військовослужбовців.
  •  проведено 51 огляд документів та інтернет сайтів;
  •  проведено два огляди суден (Горловку та Балту), які повернулись до порту Одеси.
  •  отримано докази радіоперемовин між кораблями Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово - повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ з приводу ведення агресивних дій, нападів на кораблі ВМС ЗСУ та членів екіпажу.
  •  відібрано зразки голосу у основних свідків - членів екіпажів кораблів "Горловки" та "Балти" для проведення експертизи.
  •  отримано низку тимчасових доступів до речей і документів, які виконуються в м. Одесі та м Києві.

За результатами проведених слідчих дій повідомлено про підозру вісьмом особам:

  •  начальнику прикордонного управління ФСБ АР Крим та м. Севастополя контр-адміралу Станкевичу С.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;
  •  заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ – керівнику департаменту берегової охорони віце-адміралу Мєдвєдєву Г.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;
  •  начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим та м. Севастополь капітану 1 рангу Ромашкіну Р.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;
  •  заступнику начальника управління-начальник відділу берегової охорони прикордонного управління ФСБ по республіці Крим капітану 1 рангу Шеіну А.Б. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;
  •  командиру прикордонного сторожового корабля "Дон" капітану 2 рангу Саляєву О.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;
  •  начальнику служби у м. Керч пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим капітану 2 рангу Шатохіну О.В.;
  •  командиру малого протичовнового кораблю "Суздалець" капітану 3 рангу Щербакову С.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;
  •  командиру сторожового корабля "Ізумруд" капітану 3 рангу Шипіцину А.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

28.11.2018 Станкевича С.М., Мєдвєдєва Г.М.; Ромашкіна Р.О., Шеіна А.Б., Саляєва О.М., Шатохіна О.В., Щербакова С.О. та Шипіцина А.О. оголошено у розшук.

На даний час: отримано ухвали суду про затримання вказаних підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не знають де знаходяться українські кораблі.

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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українських моряків, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.

ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.

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