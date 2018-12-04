Україна зібрала 17 томів доказів проти РФ у справі захоплення українських моряків

"Під час досудового розслідування фактично за 7 днів зібрано 17 томів доказів вчинення Російською Федерацією агресії по відношенні до українських Військово - морських сил ЗС України", - написала вона.

Зокрема:



допитано 75 свідків (командування ВМС, оперативні чергові та їх помічники, екіпажі кораблів "Горловки" та "Балти" та інші військові службові особи).



визнано та допитано трьох потерпілих - родичів поранених військовослужбовців.



проведено 51 огляд документів та інтернет сайтів;



проведено два огляди суден (Горловку та Балту), які повернулись до порту Одеси.



отримано докази радіоперемовин між кораблями Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово - повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ з приводу ведення агресивних дій, нападів на кораблі ВМС ЗСУ та членів екіпажу.



відібрано зразки голосу у основних свідків - членів екіпажів кораблів "Горловки" та "Балти" для проведення експертизи.



отримано низку тимчасових доступів до речей і документів, які виконуються в м. Одесі та м Києві.



За результатами проведених слідчих дій повідомлено про підозру вісьмом особам:



начальнику прикордонного управління ФСБ АР Крим та м. Севастополя контр-адміралу Станкевичу С.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;



заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ – керівнику департаменту берегової охорони віце-адміралу Мєдвєдєву Г.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;



начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим та м. Севастополь капітану 1 рангу Ромашкіну Р.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;



заступнику начальника управління-начальник відділу берегової охорони прикордонного управління ФСБ по республіці Крим капітану 1 рангу Шеіну А.Б. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;



командиру прикордонного сторожового корабля "Дон" капітану 2 рангу Саляєву О.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;



начальнику служби у м. Керч пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим капітану 2 рангу Шатохіну О.В.;



командиру малого протичовнового кораблю "Суздалець" капітану 3 рангу Щербакову С.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;



командиру сторожового корабля "Ізумруд" капітану 3 рангу Шипіцину А.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.



28.11.2018 Станкевича С.М., Мєдвєдєва Г.М.; Ромашкіна Р.О., Шеіна А.Б., Саляєва О.М., Шатохіна О.В., Щербакова С.О. та Шипіцина А.О. оголошено у розшук.

На даний час: отримано ухвали суду про затримання вказаних підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не знають де знаходяться українські кораблі.

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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українських моряків, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.

ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.