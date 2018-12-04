Украина собрала 17 томов доказательств против РФ в деле захвата украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На позапрошлой неделе при осуществлении перехода из порта Одесса в порт Мариуполь в районе Керченского пролива Вооруженные силы Российской Федерации и пограничная служба ФСБ РФ провела ведения агрессивных военных действий, по результатам чего были ранены два военнослужащих ВМС ВС Украины и одного сотрудника СБ Украины, а также восторженно малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, передает УНН.
"Во время досудебного расследования фактически за 7 дней собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии по отношению к украинским Военно - морских сил ВС Украины", - написала она.
В частности:
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- допрошено 75 свидетелей (командование ВМС, оперативные дежурные и их помощники, экипажи кораблей "Горловки" и "Балты" и другие военные должностные лица).
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- признано и допрошены трое пострадавших - родственников раненых военнослужащих.
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- проведено 51 обзор документов и интернет сайтов;
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- проведено два обзоры судов (Горловку и Балту), которые вернулись в порт Одессы.
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- получены доказательства радиоперемовин между кораблями Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно - воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ по ведению агрессивных действий, нападений на корабли ВМС ВСУ и членов экипажа.
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- отобраны образцы голоса в основных свидетелей - членов экипажей кораблей "Горловки" и "Балты" для проведения экспертизы.
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- получен ряд временных доступов к вещам и документам, которые выполняются в г.. Одессе и г. Киеве.
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По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам:
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- начальнику пограничного управления ФСБ АР Крым и г.. Севастополя контр-адмиралу Станкевичу С.М. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
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- заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Медведеву М. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
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- начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по республике Крым и г.. Севастополь капитану 1 ранга Ромашкин Р.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
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- заместителю начальника управления-начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по республике Крым капитану 1 ранга Шеин А.Б. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
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- командиру пограничного сторожевого корабля "Дон" капитану 2 ранга Саляев А.Н. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
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- начальнику службы в г.. Керчь пункта управления ФСБ РФ по республике Крым капитану 2 ранга Шатохину А.В .;
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- командиру малого противолодочного кораблю "Суздалец" капитану 3 ранга Щербакову С.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
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- командиру сторожевого корабля "Изумруд" капитану 3 ранга Шипицын А.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
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28.11.2018 Станкевича С.М., Медведева Г.М. .; Ромашкина Р.А., Шеина А.Б., Саляев А.Н., Шатохина О.В., Щербакова С.А. и Шипицина А.А. объявлен в розыск.
В настоящее время: получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что не знают где находятся украинские корабли.
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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинских моряков , еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.