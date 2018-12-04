Украина собрала 17 томов доказательств против РФ в деле захвата украинских моряков

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 87009 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104133 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139232 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136946 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132573 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126567 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164889 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117961 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

8 марта, 17:14 • 51610 просмотра
Украину ждут три теплых дня: воздух прогреется до +18°

Украину ждут три теплых дня: воздух прогреется до +18°

8 марта, 17:32 • 24360 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 42286 просмотра
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 22373 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 19417 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 129655 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 164889 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 175505 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 186549 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244145 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 139235 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101591 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105985 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108714 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108225 просмотра
Актуальное
Украина собрала 17 томов доказательств против РФ в деле захвата украинских моряков

Украина собрала 17 томов доказательств против РФ в деле захвата украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 8145 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На позапрошлой неделе при осуществлении перехода из порта Одесса в порт Мариуполь в районе Керченского пролива Вооруженные силы Российской Федерации и пограничная служба ФСБ РФ провела ведения агрессивных военных действий, по результатам чего были ранены два военнослужащих ВМС ВС Украины и одного сотрудника СБ Украины, а также восторженно малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, передает УНН.

"Во время досудебного расследования фактически за 7 дней собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии по отношению к украинским Военно - морских сил ВС Украины", - написала она.

В частности:

  • допрошено 75 свидетелей (командование ВМС, оперативные дежурные и их помощники, экипажи кораблей "Горловки" и "Балты" и другие военные должностные лица).
  • признано и допрошены трое пострадавших - родственников раненых военнослужащих.
  • проведено 51 обзор документов и интернет сайтов;
  • проведено два обзоры судов (Горловку и Балту), которые вернулись в порт Одессы.
  • получены доказательства радиоперемовин между кораблями Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно - воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ по ведению агрессивных действий, нападений на корабли ВМС ВСУ и членов экипажа.
  • отобраны образцы голоса в основных свидетелей - членов экипажей кораблей "Горловки" и "Балты" для проведения экспертизы.
  • получен ряд временных доступов к вещам и документам, которые выполняются в г.. Одессе и г. Киеве.

По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам:

  • начальнику пограничного управления ФСБ АР Крым и г.. Севастополя контр-адмиралу Станкевичу С.М. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  • заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Медведеву М. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  • начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по республике Крым и г.. Севастополь капитану 1 ранга Ромашкин Р.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  • заместителю начальника управления-начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по республике Крым капитану 1 ранга Шеин А.Б. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  • командиру пограничного сторожевого корабля "Дон" капитану 2 ранга Саляев А.Н. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  • начальнику службы в г.. Керчь пункта управления ФСБ РФ по республике Крым капитану 2 ранга Шатохину А.В .;
  • командиру малого противолодочного кораблю "Суздалец" капитану 3 ранга Щербакову С.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  • командиру сторожевого корабля "Изумруд" капитану 3 ранга Шипицын А.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

28.11.2018 Станкевича С.М., Медведева Г.М. .; Ромашкина Р.А., Шеина А.Б., Саляев А.Н., Шатохина О.В., Щербакова С.А. и Шипицина А.А. объявлен в розыск.

В настоящее время: получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что не знают где находятся украинские корабли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министры НАТО вместе с Климкиным обсудят ситуацию в Керченском проливе

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинских моряков , еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы