КИЕВ. 4 декабря. УНН. На позапрошлой неделе при осуществлении перехода из порта Одесса в порт Мариуполь в районе Керченского пролива Вооруженные силы Российской Федерации и пограничная служба ФСБ РФ провела ведения агрессивных военных действий, по результатам чего были ранены два военнослужащих ВМС ВС Украины и одного сотрудника СБ Украины, а также восторженно малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, передает УНН.