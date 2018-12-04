В Кремле заявили, что не знают где находятся украинские корабли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует местонахождение захваченных в Керченском проливе украинских судов. Об этом он заявил журналистам, предложив задать вопрос о судьбе кораблей следственным органам, пишет издание ТАСС, передает УНН.
"Я не могу ответить на ваш вопрос, это не входит в поле внимания (Кремля-ред.), - отметил он. - Это, конечно, скорее прерогатива следственных органов, которые сейчас ведут следствие. Нужно обращаться к ним", – ответил Песков на уточняющие вопросы журналистов о том, где сейчас находятся украинские судна.
Также, Песков отметил, что по факту инцидента в Керченском проливе в РФ возбуждено уголовное дело и задержанные корабли имеют непосредственное отношению к расследованию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министры НАТО вместе с Климкиным обсудят ситуацию в Керченском проливе
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачены в плен членов их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка , еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряков.