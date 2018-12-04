У Кремлі заявили, що не знають де знаходяться українські кораблі

"Я не можу відповісти на ваше запитання, це не входить в поле уваги (Кремля-ред.), - зазначив він. - Це, звичайно, швидше прерогатива слідчих органів, які зараз ведуть слідство. Потрібно звертатися до них", - відповів Пєсков на уточнюючі питання журналістів про те, де зараз знаходяться українські судна.



Також, Пєсков зазначив, що за фактом інциденту в Керченській протоці в РФ порушено кримінальну справу і затримані кораблі мають безпосереднє відношення до розслідування.

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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українських моряків, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.

ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.