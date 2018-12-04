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У Кремлі заявили, що не знають де знаходяться українські кораблі

У Кремлі заявили, що не знають де знаходяться українські кораблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не коментує місцезнаходження захоплених в Керченській протоці українських судів. Про це він заявив журналістам, запропонувавши поставити запитання про долю кораблів слідчим органам, пише видання ТАСС, передає УНН.

"Я не можу відповісти на ваше запитання, це не входить в поле уваги (Кремля-ред.), - зазначив він. - Це, звичайно, швидше прерогатива слідчих органів, які зараз ведуть слідство. Потрібно звертатися до них", - відповів Пєсков на уточнюючі питання журналістів про те, де зараз знаходяться українські судна.

Також, Пєсков зазначив, що за фактом інциденту в Керченській протоці в РФ порушено кримінальну справу і затримані кораблі мають безпосереднє відношення до розслідування.

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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українських моряків, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.

ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.

Українські Національні Новини

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