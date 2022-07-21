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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31913 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Україна, НЛО.TV, Футбол 1: Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова

Україна, НЛО.TV, Футбол 1: Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова

Київ • УНН

 • 363472 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала без обговорення всі телевізійні ліценції "Медіа Групи Україна" Ріната Ахметова, передає УНН.

Деталі

Нацрада анулювала ліценції національних телеканалів Україна, Україна24, НЛО.TV, Футбол 1/2/3, Індиго tv, ДОНБАС.

Також анулювали ліцензії регіональних ТРК: ТВ-5 (Запоріжжя) та маріупольського телеканалу СИГМА, який нещодавно було перереєстровано у Кам'янець-Подільську.

Додамо

29 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів, яке затвердила Рада національної безпеки і оборони.

Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Секретар Національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що технічний реєстр олігархів готовий до роботи. Зараз відбувається технічна робота в тих інституціях, які мають право, згідно із законом, робити подання на перевірку тих чи інших осіб, які мають ознаки "олігархів".

Данілов повідомив, що під ознаки олігарха, які визначені законом України, підпадають орієнтовно 86 осіб.

Українські Національні Новини

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