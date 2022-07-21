Украина, НЛО.TV, Футбол 1: Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Ахметова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию аннулировал без обсуждения все телевизионные лицензии "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова, передает УНН.
Детали
Нацсовет аннулировал лицензии национальных телеканалов Украина, Украина24, НЛО.TV, Футбол 1/2/3, Индиго tv, ДОНБАС.
Также аннулировали лицензии региональных ТРК: ТВ-5 (Запорожье) и мариупольского телеканала СИГМА, который недавно был перерегистрирован в Каменец-Подольске.
Добавим
29 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие положение о реестре олигархов, которое утвердил Совет национальной безопасности и обороны.
Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).
Секретарь Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что технический реестр олигархов готов к работе. Сейчас проходит техническая работа в тех институтах, которые имеют право по закону делать представление на проверку тех или иных лиц, которые имеют признаки "олигархов".
Данилов сообщил, что под признаки олигарха, определенные законом Украины, подпадают ориентировочно 86 человек.