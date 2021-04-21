Україна нехтує своїм науковим потенціалом - експерт про закупівлю закордонних тестів на COVID-19

Цитата

“У нас нехтують і здоровим глуздом, і наукою, і всім іншим, адже, безперечно, і тести, і навіть вакцини ми можемо розробляти самі. Зрозуміло, якщо ми можемо економити та це не позначається на якості, то дивно, чому ми не надаємо пріорітет нашим розробкам в галузі тестування. Безперечно, що ці гроші йшли б і нашим науковцям, а потім і виробникам, якби держава просто замовила тести нашого виробництва”, — впевнений Борис Кушнірук.

Доповнення

В Україні розробили альтернативне і значно дешевше (за ПЛР-метод і експрес-тест на антиген) тестування на COVID-19. Так, вітчизняний ІФА-тест на антиген коштує лише 70 гривень, що здешевлює процедуру тестування на COVID-19 у десятки разів. До того ж український антигенний ІФА-тест чутливіший щонайменше у 75 разів за експрес-тест на антиген, а на відміну від ПЛР-методу потребує всього 2,5 години часу. Тобто включений у протоколи МОЗ український унікальний ІФА-тест на антиген можна назвати своєрідним гібридом між ПЛР-методом і експрес-тестом на антиген, але позбавленим їхніх основних недоліків: високої ціни, низької чутливості, складності проведення.

Нагадаємо, журналісти УНН підрахували, що минулого року ДП “Медзакупівлі” закупили експрес-тестів на антиген іноземних виробників майже на мільярд гривень. При цьому купуючи ІФА-тести на антиген українського виробництва, можна заощадити понад половину від витраченого торік — 580 млн грн. А це, наприклад, зарплата 64 444 лікарів або можливий ресурс для її підвищення.