Украина пренебрегает своим научным потенциалом - эксперт о закупке иностранных тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинские тесты на COVID-19, а также уникальные разработки украинских ученых в сфере диагностирования болезни, достаточно мощные и экономически выгодные для страны. Но в государстве пренебрегают не просто своим научным потенциалом, но и возможностью сэкономить колоссальные средства из бюджета. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Борис Кушнирук.
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“У нас пренебрегают и здравым смыслом, и наукой, и всем остальным, ведь, бесспорно, и тесты, а также вакцины мы можем разрабатывать сами. Разумеется, если мы можем экономить и это не сказывается на качестве, то странно, почему мы не предоставляем приоритет нашим разработкам в области тестирования. Бесспорно, что эти деньги шли бы и нашим ученым, а потом и производителям, если бы государство просто заказало тесты нашего производства”, — уверен Борис Кушнирук.
Дополнение
В Украине разработали альтернативное и значительно более дешевое (по ПЦР-метод и экспресс-тест на антиген) тестирование на COVID-19. Так, отечественный ИФА-тест на антиген стоит всего 70 гривен, что удешевляет процедуру тестирования на COVID-19 в десятки раз. К тому же украинский антигенный ИФА-тест чувствителен минимум в 75 раз за экспресс-тест на антиген, а в отличие от ПЦР-метода требует всего 2,5 часа времени. То есть включенный в протоколы Минздрава украинский уникальный ИФА-тест на антиген можно назвать своеобразным гибридом между ПЦР-методом и экспресс-тестом на антиген, но лишенным их основных недостатков: высокой цены, низкой чувствительности, сложности проведения.
Напомним, журналисты УНН подсчитали, что в прошлом году ГП “Медзакупки” закупили экспресс-тестов на антиген иностранных производителей почти на миллиард гривен. При этом покупая ИФА-тесты на антиген украинского производства, можно сэкономить более половины от затраченного в прошлом году — 580 млн грн. А это, например, зарплата 64 444 врачей или возможный ресурс для ее повышения.