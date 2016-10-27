Україна не готова до скасування “сировинних зон”, де вирощують продукцію для дитячого харчування - експерт

“На мою думку, з нашим рівнем корупції, навіть маючи сировинні зони, думаю, що можливо було ухилитися від дотримання тих вимог, які для них ставляться. Але все ж, коли вони існують і законодавчо закріплені, то є важелі впливу на цих виробників . Якщо їх (сировинні зони — ред.) прибрати, то автоматично і прибираються важелі впливу, і не можливо буде тоді проконтролювати сировину.

Думаю, що не можна сказати однозначно про те, що це на 100% погіршить якість готової продукції, адже якщо виробник вже налагодив процес і він дотримуватися якісних вимог, то він, напевно, вже не буде змінювати його, навіть якщо закон прибрав ту „сировинну зону“. Тобто переформатування виробничого процесу, скоріш за все, не буде.

З іншого боку ризики є. На мою думку, зараз в Україні така ситуація, що будь-яке пом’якшення регулювання буде мати негативний вплив на якість дитячого харчування. Я більше схиляюся до того,що Україна ще не готова до відміни "сировинних зон”, — сказала вона.

Нагадаємо, Кабмін хоче спростити бізнес-діяльність у сфері виробництва дитячого харчування.

Пропонується, зокрема, скасувати поняття “спеціальних сировинних зон”.

“Спеціальні сировинні зони — регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування — виключити”, — йдеться у порівняльній таблиці законопроекту.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними Держпродспоживслужби, третина товарів дитячого харчування на ринку країни сьогодні — є фальсифікатом.

Напередодні, у дитячій молочній продукції двох українських компаній було виявлено антибіотики.

Разом з тим, за словами юриста Ю.Золотаренко, норми щодо залишків антибіотиків у дитячому харчуванні в Україні відсутні.

А МОЗ навіть не збирається їх розроблювати.

При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, не краща ситуація в країні і з якістю шкільного харчування.

Він наголошує, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості харчування дітей у навчальних закладах.