Украина не готова к отмене "сырьевых зон", где выращивают продукцию для детского питания - эксперт

"По моему мнению, с нашим уровнем коррупции, даже имея сырьевые зоны, думаю, что можно было уклониться от соблюдения тех требований, которые для них относятся. Но все же, когда они существуют и законодательно закреплены, то есть рычаги влияния на этих производителей. Если их (сырьевые зоны - ред.) убрать, то автоматически и убираются рычаги влияния, и невозможно будет тогда проконтролировать сырье.

Думаю, что нельзя сказать однозначно о том, что это на 100% ухудшит качество готовой продукции, ведь если производитель уже наладил процесс и он соблюдать качественных требований, то он, наверное, уже не будет менять его, даже если закон убрал ту "сырьевую зону". То есть переформатирование производственного процесса, скорее всего, не будет.

С другой стороны риски есть. По моему мнению, сейчас в Украине такая ситуация, что любое смягчение регулирования будет иметь негативное влияние на качество детского питания. Я больше склоняюсь к тому, что Украина еще не готова к отмене "сырьевых зон", - сказала она.

Напомним, Кабмин хочет упростить бизнес-деятельность в сфере производства детского питания.

Предлагается, в частности, отменить понятие «специальных сырьевых зон".

"Специальные сырьевые зоны - регионы или отдельные хозяйства, соответствующие условиям производства продукции растениеводства и животноводства, пригодной для изготовления продуктов детского и диетического питания - исключить", - говорится в сравнительной таблице законопроекта.

Также напомним, как сообщал УНН, по данным Госпродпотребслужбы, треть товаров детского питания на рынке страны сегодня - является фальсификатом.

Накануне, в детской молочной продукции двух украинских компаний было выявлено антибиотики.

Вместе с тем, по словам юриста Ю.Золотаренко, нормы по остаткам антибиотиков в детском питании в Украине отсутствуют.

А МОЗ даже не собирается их разрабатывать.

При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, не лучше ситуация в стране и с качеством школьного питания.

Он отмечает, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества питания детей в учебных заведениях.