Україна має щонайменше 12 інвестиційно-перспективних родовищ урану - О.Фалькович
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Один із прикладів сучасних технологій добування урану – це застосування методу підземного вилуговування, який на сьогодні в Україні поки що не використовується. Він вважається одним з найдешевших і найекологічніших. Наразі у нас є щонайменше 12 родовищ для добування урану методом вилуговування, куди варто вкладати приватні інвестиції. Про це в інтерв’ю УНН зазначив експерт уранової галузі, головний геолог КП "Кіровгеологія" Олексій Фалькович.
За його словами, на сьогодні в Україні є уранові родовища кількох типів, основний це — альбетитовий тип, де можна видобувати тільки підземним метод. Є ще піщаний тип, де видобування йде методом підземного вилуговування.
“При цьому, він (метод підземного вилуговування, — ред.) один із найдешевших і найекологічніших. Україна має під вилуговування близько 12 перспективних об’єктів, два з них уже використовувалися у радянський час, і на сьогодні там ведуться екологічні дослідження”, — сказав О.Фалькович.
Експерт додав, що родовища під вилуговування — перспективні для інвестування.
“Якщо порівнювати два методи видобування урану, то альбетитовий — це запаси близько 20 тис. тон, а піщаний — це 1,5 тис. тон. — максимум 2 тис. тон. Тобто, це дрібні об’єкти. Ось у них якраз варто вкладати інвестиції, якісно їх відпрацьовувати. Одне родовище піщаного типу — це десь п’ять років роботи. Логічно було б зайти, видобути, і далі цю землю передати землекористувачам”, — пояснив експерт.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану. І за словами міністра Ігоря Насалика: “це добре, що Росію "зачепили“ наші наміри розвивати урановидобуток”.
Також нагадаємо, на думку нардепа О.Лівіка, Україна з часом, взагалі, повинна повернути собі статус ядерної держави.