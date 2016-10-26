Україна має щонайменше 12 інвестиційно-перспективних родовищ урану - О.Фалькович

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Один із прикладів сучасних технологій добування урану – це застосування методу підземного вилуговування, який на сьогодні в Україні поки що не використовується. Він вважається одним з найдешевших і найекологічніших. Наразі у нас є щонайменше 12 родовищ для добування урану методом вилуговування, куди варто вкладати приватні інвестиції. Про це в інтерв’ю УНН зазначив експерт уранової галузі, головний геолог КП "Кіровгеологія" Олексій Фалькович.