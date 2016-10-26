Украина имеет не менее 12 инвестиционно-перспективных месторождений урана - А.Фалькович

По его словам, на сегодня в Украине есть урановые месторождения нескольких типов, основной это - альбетитовый тип, где можно добывать только подземным метод. Есть еще песчаный тип, где добыча идет методом подземного выщелачивания.

"При этом, он (метод подземного выщелачивания, - ред.) один из самых дешевых и самых экологичных. Украина имеет под выщелачивание около 12 перспективных объектов, два из них уже использовались в советское время, и сегодня там ведутся экологические исследования", - сказал А.Фалькович.

Эксперт добавил, что месторождения под выщелачивание - перспективны для инвестирования.

"Если сравнивать два метода добычи урана, то альбетитовый - это запасы около 20 тыс. тонн, а песчаный - это 1,5 тыс. тонн. - максимум 2 тыс. тонн. То есть, это мелкие объекты. Вот в них как раз стоит вкладывать инвестиции, качественно их отрабатывать. Одно месторождение песчаного типа - это где-то пять лет работы. Логично было бы зайти, добыть, и дальше эту землю передать землепользователям", - пояснил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана. И по словам министра Игоря Насалика: "Это хорошо, что Россию "зацепили" наши намерения развивать уранодобычу".

Также напомним, по мнению нардепа А.Ливика, Украина со временем вообще должна вернуть себе статус ядерной державы.