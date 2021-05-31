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The Guardian

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Україна, Грузія і Молдова просять ЄС спецмеханізм передачі вакцин для "Східного партнерства"

Київ • УНН

 • 12311 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Очільники урядів України, Грузії та Молдови підписали спільне звернення до президента Європейської комісії з проханням розробити механізм передачі вакцин ЄС для країн "Східного партнерства" за тим же принципом, який нещодавно застосовувався до країн Західних Балкан. Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок, 31 травня, заяві уряду щодо листа-звернення, передає УНН.

Україна, Грузія і Молдова просять ЄС спецмеханізм передачі вакцин для "Східного партнерства"

Цитата:

"У своєму листі до очільниці ЄК Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі та в.о. прем’єр-міністра - міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой звернулися до Європейської комісії з проханням розробити Механізм передачі вакцини ЄС для країн ініціативи "Східного партнерства" за тим самим принципом, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан", - сказано у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що такий підхід у поєднанні з іншими зусиллями країн-партнерів мав би допомогти уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни.

Вказано, що спільне звернення на адресу Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн підписано у межах нещодавно започаткованого тристороннього формату посиленої співпраці з європейської інтеграції між Україною, Грузією та Молдовою - Асоційованого Тріо.

"Країни Асоційованого Тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах партнерах ЄС, що у свою чергу сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи", - сказано у повідомленні.

Вакцинація в Україні

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 125 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,15 мільйона щеплень, за останню добу, 30 травня, з яких - понад 6 тисяч, більшість з них - першою дозою.

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