Україна, Грузія і Молдова просять ЄС спецмеханізм передачі вакцин для "Східного партнерства"

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"У своєму листі до очільниці ЄК Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі та в.о. прем’єр-міністра - міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой звернулися до Європейської комісії з проханням розробити Механізм передачі вакцини ЄС для країн ініціативи "Східного партнерства" за тим самим принципом, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що такий підхід у поєднанні з іншими зусиллями країн-партнерів мав би допомогти уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни.

Вказано, що спільне звернення на адресу Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн підписано у межах нещодавно започаткованого тристороннього формату посиленої співпраці з європейської інтеграції між Україною, Грузією та Молдовою - Асоційованого Тріо.

"Країни Асоційованого Тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах партнерах ЄС, що у свою чергу сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи", - сказано у повідомленні.

Вакцинація в Україні

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 125 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,15 мільйона щеплень, за останню добу, 30 травня, з яких - понад 6 тисяч, більшість з них - першою дозою.