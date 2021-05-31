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Украина, Грузия и Молдова просят ЕС спецмеханизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"

Киев • УНН

 • 12311 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Руководители правительств Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к президенту Европейской комиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцин ЕС для стран "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно применялся к странам Западных Балкан. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 31 мая, заявлении правительства относительно письма-обращения, передает УНН.

Украина, Грузия и Молдова просят ЕС спецмеханизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"

Цитата:

"В своем письме руководительнице ЕК Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и и.о. премьер-министра - министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой обратились к Европейской комиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для инициативы "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно был применен к странам Западных Балкан", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров должен помочь избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки.

Указано, что совместное обращение в адрес Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен подписано в рамках недавно начатого трехстороннего формата усиленного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдовой - Ассоциированного Трио.

"Страны Ассоциированного Трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах партнерах, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 эпидемиологического кризиса", - сказано в сообщении.

Вакцинация в Украине

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 125 000 человек. При этом в целом сделали уже около 1,15 миллиона прививок, за последние сутки, 30 мая, из которых - более 6000, большинство из них - первой дозой.

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