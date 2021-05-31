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Повністю вакцинованих від COVID-19 українців вже 125 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 125 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,15 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 6 тисяч, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Повністю вакцинованих від COVID-19 українців вже 125 тисяч

Цитата:

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 021 806 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 021 804 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 125 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 147 581 щеплення", - повідомили у МОЗ.

Деталі

6 168 людей щеплено проти COVID-19 за добу 30 травня 2021 року. Одну дозу отримали 5 828 людей, повністю імунізовані - 340 людей. Протягом доби працювали: 60 мобільних бригад, 120 пунктів щеплення.

Додамо, в Україні почали щеплювати від COVID-19 у великих центрах вакцинації. Щеплюють на вихідних вакциною CoronaVac тих, хто записалися на вакцинацію через додаток "Дія". За даними КМДА, протягом вихідних, 29 та 30 травня, у столичному Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 3467 людей; зокрема, 30 травня щеплення отримали 2072 особи. У Львові 30 травня у центрі вакцинації на стадіоні "Арена Львів" вакцинували 1041 мешканця Львівщини, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький. В Одесі у центрі вакцинації на стадіоні Національного університету “Одеська юридична академія” 30 травня вакцинували від СOVID-19 377 осіб, повідомили в облцентрі громадського здоров'я.

Станом на 31 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 610 168 людей.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 715 тис. доз вакцин компанії Sinovac (з урахуванням поставок 26 травня), 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech (з урахуванням поставок 26 травня) через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).

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