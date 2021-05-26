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В Україну прибула закуплена за бюджетні гроші партія вакцини Pfizer

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. В Україну у середу, 26 травня, прибула чергова партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, закуплена за державні кошти. Інформацію про це підтвердили в міжнародному аеропорту "Київ" імені Сікорського (Жуляни), передає УНН.

В Україну прибула закуплена за бюджетні гроші партія вакцини Pfizer

Деталі

Зі слів співрозмовника УНН в аеропорту, наразі партія вакцин розвантажується. Літак з вакциною прибув до аеропорту після 10:00.

За даними МОЗ України, це – перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, закуплена за кошти державного бюджету. Обсяги партії у відомстві не уточнили.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

За даними МОЗ, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 97 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,084 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 16 тисяч, більшість з них - другою дозою.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).

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