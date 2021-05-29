В Україні почали щеплювати від COVID-19 у великих центрах вакцинації: у Києві було людно

Київ

За даними КМДА, вакцинація у Києві триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург вказала, що до вакцинації залучені вакцинальні бригади, до кожної з яких входить реєстратор, лікар та медсестра.

“Сьогодні у Центрі вакцинації працюють 16 бригад. Проте, якщо кількість охочих щепитися буде зростати, а МОЗ виділить столиці більше доз вакцини, то ми готові збільшити кількість бригад удвічі. Однак наразі такої необхідності немає, адже за перші дві години фахівці провакцинували усіх, хто прийшов зранку”, — сказала Гінзбург.

Вона нагадала, що щеплення вакциною CoronaVac роблять киянам, які зареєструвалися у додатку “Дія”. Для того, щоб вакцинуватися, необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку “Дія” та бажано — копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

Директорка Департаменту підкреслила, що у Центрі створені усі умови для безпечного процесу вакцинації, а для надання екстреної медичної допомоги, якщо така знадобиться, чергує бригада “швидкої”.

На оприлюднених у мережі фото видно, що у Києві до центру вакцинації були черги.

Черга на вході до Центру вакцинації від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у Києві.



Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко каже, що це найбільший подібний центр в Україні



Фото: Мар'яна Чорнієвич, Громадське радіо pic.twitter.com/kEU0U2T2UZ

Львів

Цими вихідними і львів'ян, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія", щеплюватимуть від коронавірусу на стадіоні "Арена Львів" вакциною CoronaVac, повідомили у самій "Арені Львів". Планують щепити до тисячі осіб за ці вихідні.

"Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac. Проведення щеплень осіб з додатку "Дія" у центрах вакцинації у вихідні дні – це пілотний проект МОЗу. Він стартує наразі у трьох містах України – у Львові, Києві та Одесі!"– зазначав раніше голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Одеса

Одеса також увійшла до трійки міст (разом зі Львовом та Києвом), які пілотуватимуть проект центрів масової вакцинації проти COVID-19. І 30 травня, у неділю, перший в Одесі вакцинальний центр відкриється на стадіоні Національного університету “Одеська юридична академія”. Роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3. Щеплення вакциною CoronaVac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час. Центр працюватиме з 9:00 до 17:00. Очікувана кількість щеплень за день – 250-300, повідомляли раніше в обласному центрі громадського здоров'я.