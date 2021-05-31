Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 125 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 125 тысяч человек. При этом в целом сделали уже около 1,15 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 6 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 1 021 806 человек, из них получили 1 дозу - 1 021 804 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 125 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 147 581 прививки" , - сообщили в Минздраве.
Детали
6168 человек привито против COVID-19 за сутки 30 мая 2021 года. Одну дозу получили 5828 человек, полностью иммунизированы - 340 человек. В течение суток работали 60 мобильных бригад, 120 пунктов прививки.
Добавим, в Украине начали прививать от COVID-19 в больших центрах вакцинации. Прививают на выходных вакциной CoronaVac тех, кто записались на вакцинацию через приложение "Дія". По данным КГГА, в течение выходных, 29 и 30 мая, в столичном Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировано 3467 человек; в частности, 30 мая прививки получили 2072 человека. Во Львове 30 мая в центре вакцинации на стадионе "Арена Львов" вакцинировали 1041 жителя Львовской области, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. В Одессе в центре вакцинации на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" 30 мая вакцинировали от СOVID-19 377 лиц, сообщили в облцентре общественного здоровья.
По состоянию на 31 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 610 168 человек.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
В Украину уже доставили 1 млн 715 тыс. доз вакцин компании Sinovac (с учетом поставок 26 мая), 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech (с учетом поставок 26 мая) через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).