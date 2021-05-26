В Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac

Цитата

"Ще одна партія у 500 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech прибула в Україну 26 травня 2021 року.

Зараз ця вакцина відповідно до чинного законодавства відправляється на лабораторний контроль", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня.

Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Додамо

Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.

Температура зберігання +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

Україна раніше отримала 1,2 млн доз CoronaVac з законтрактованих 1,9 млн доз цієї вакцини.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

За даними МОЗ, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 97 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,084 мільйона щеплень, за останню добу з яких — понад 16 тисяч, більшість з них — другою дозою.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).