Україна будуватиме децентралізовану енергетичну систему: що це передбачає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Україна у 2023 році буде активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики та працювати над побудовою децентралізованої енергетичної системи. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Шмигаль зазначив, що успішно завершити опалювальний сезон, відновити пошкодження, які завдали російські варвари, забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури, посилити безпеку енергооб’єктів, особливо АЕС — це обов’язкова програма-мінімум.
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«Актуальними залишаються плани щодо декарбонізації енергетики та зеленої трансформації. Війна зробила ці виклики ще більш нагальними. Будемо активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій», - розповів Шмигаль.
За його словами, російські атаки штовхають до корінної реформи — побудови децентралізованої енергетичної системи.
«Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему», - сказав Шмигаль.
Він також повідомив, що у 2023 році буде створено законодавчу базу, аби провести реформу Державного резерву, зокрема це питання стосується формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів із метою забезпечення безперервного її постачання на внутрішній ринок.
«Держава продовжить інвестувати у збільшення власного видобутку газу, аби забезпечити в цьому питанні повну енергетичну незалежність», - додав Шмигаль.
Доповнення
Україна потребує автотрансформаторів та потужних генераторів.