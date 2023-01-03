Украина будет строить децентрализованную энергетическую систему: что это предусматривает
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Украина в 2023 году будет активнее использовать потенциал возобновляемой энергетики и работать над построением децентрализованной энергетической системы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Шмыгаль отметил, что успешно завершить отопительный сезон, восстановить повреждения, которые нанесли российские варвары, обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, усилить безопасность энергообъектов, особенно АЭС — это обязательная программа-минимум.
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«Актуальными остаются планы по декарбонизации энергетики и зеленой трансформации. Война сделала эти вызовы еще более актуальными. Будем активнее использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий», - рассказал Шмыгаль.
По его словам, российские атаки толкают к коренной реформе — построения децентрализованной энергетической системы.
«Тогда она будет менее уязвимой к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему», - сказал Шмыгаль.
Он также сообщил, что в 2023 году будет создана законодательная база, чтобы провести реформу Государственного резерва, в частности этот вопрос касается формирования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с целью обеспечения непрерывных ее поставок на внутренний рынок.
«Государство продолжит инвестировать в увеличение собственной добычи газа, чтобы обеспечить в этом вопросе полную энергетическую независимость», - добавил Шмыгаль.
Дополнение
Украина нуждается в автотрансформаторах и мощных генераторах.