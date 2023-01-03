Украина будет строить децентрализованную энергетическую систему: что это предусматривает

Шмыгаль отметил, что успешно завершить отопительный сезон, восстановить повреждения, которые нанесли российские варвары, обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, усилить безопасность энергообъектов, особенно АЭС — это обязательная программа-минимум.

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«Актуальными остаются планы по декарбонизации энергетики и зеленой трансформации. Война сделала эти вызовы еще более актуальными. Будем активнее использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий», - рассказал Шмыгаль.

По его словам, российские атаки толкают к коренной реформе — построения децентрализованной энергетической системы.

«Тогда она будет менее уязвимой к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему», - сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что в 2023 году будет создана законодательная база, чтобы провести реформу Государственного резерва, в частности этот вопрос касается формирования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с целью обеспечения непрерывных ее поставок на внутренний рынок.

«Государство продолжит инвестировать в увеличение собственной добычи газа, чтобы обеспечить в этом вопросе полную энергетическую независимость», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Украина нуждается в автотрансформаторах и мощных генераторах.