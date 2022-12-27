Україна потребує автотрансформаторів та потужних генераторів – міністр енергетики

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Під час зустрічі Галущенко поінформував присутніх про нагальні потреби галузі.

В першу чергу, це високовольтне обладнання, зокрема автотрансформатори і потужні генератори, які дають ще можливість забезпечувати стабільний видобуток газу на українських родовищах, а також спецтехніка і транспорт для проведення ремонтних робіт на енергетичних об’єктах.

Крім того, Міністр закцентував увагу послів G7 на ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Зокрема, що на станції призначене фейкове керівництво, яке працює без ліцензій та дозволів, та нелегальне перебування представників росатому. Водночас окупанти постійно тиснуть на український персонал, намагаючись примусити працівників підписати контракти з фейковим АО «Запорожская АЭС», якою керує росатом.

Учасники зустрічі також обговорили перспективу імпорту електроенергії в Україну з країн ЄС. Галущенко наголосив, що існують обмеження для імпорту на рівні 600 МВт вдень та 700 МВт вночі. Проте станом на зараз є технічна можливість суттєво збільшити цей обсяг.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України на час воєнного стану спростив будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій. Для цього знято вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів.