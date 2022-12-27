Уряд спростив будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на час воєнного стану спростив будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій. Для цього знято вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Про це на засіданні Уряду повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
«Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо сьогодні рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій. На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України», – повідомив Шмигаль.
Нагадаємо
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень.