Уряд спростив будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій

Цитата

«Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо сьогодні рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій. На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України», – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень.