Правительство упростило строительство воздушных линий электропередач и подстанций

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«Чтобы поскорее восстановить энергосистему, принимаем сегодня решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций. На время военного положения снимаем требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов. Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины», – сообщил Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений.