У разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень - Шмигаль

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«Сьогодні, після аварійно-відновлювальних робіт, вдалося повернути в мережу 2 блоки теплових електростанцій. Триває процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено споживання. Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці — критична інфраструктура, на другому — ВПК, на третьому — важливі виробництва, на четвертому — житловий фонд. росія готується продовжити атаки на українську енергосистему, тож перебуваємо в щоденній готовності. У разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень», – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо

У НЕК "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився завдяки включенню після відновлення одного з блоків на тепловій електростанції. Відновлюється енергетична інфраструктура на деокупованих територіях, зростає споживання. До всіх облстей доведені ліміти споживання.