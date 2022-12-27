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В случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 333332 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. россия и дальше планирует атаковать энергетическую инфраструктуру Украины и может сделать это в любое время. Однако если не будет обстрелов, то новогодние праздники пройдут без аварийных отключений. Об этом на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«Сегодня, после аварийно-восстановительных работ, удалось вернуть в сеть 2 блока тепловых электростанций. Идет процесс восстановления инфраструктуры, растет количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено потребление. Действует отработанный алгоритм приоритетности заживления потребителей. На первом месте — критическая инфраструктура, на втором — ВПК, на третьем — важные производства, на четвертом — жилищный фонд. россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему, поэтому находимся в ежедневной готовности. В случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений», – сообщил Шмыгаль.

Напомним

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился благодаря включению после восстановления одного из блоков на тепловой электростанции. Восстанавливается энергетическая инфраструктура на деоккупированных территориях, растет потребление. До всех областей доведены лимиты потребления.

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