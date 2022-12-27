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Дефіцит електроенергії дещо скоротився, споживання зросло - Укренерго

Дефіцит електроенергії дещо скоротився, споживання зросло - Укренерго

Київ • УНН

 • 370800 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився завдяки включенню після відновлення одного з блоків на тепловій електростанції. Відновлюється енергетична інфраструктура на деокупованих територіях, зростає споживання. До всіх облстей доведені ліміти споживання, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак. Утім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання", - зазначили в Укренерго.

Це, як зазначається, пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях.

"Відповідно, збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості", - додали в компанії. 

Деталі

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми, вказали в НЕК.

Також там нагадали, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і "все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення". "Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури", - додали у компанії.

"Утім, не забуваємо, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Тож енергетики готуються до будь яких можливих сценаріїв та за будь яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує", - зазначили в Укренерго.

Доповнення

НЕК "Укренерго" попередила про поширення у соцмережах фейку про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії.

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