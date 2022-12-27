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Дефицит электроэнергии несколько сократился, потребление выросло - Укрэнерго

Дефицит электроэнергии несколько сократился, потребление выросло - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 370796 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился благодаря включению после восстановления одного из блоков тепловой электростанции. Восстанавливается энергетическая инфраструктура на деоккупированных территориях, растет потребление. До всех областей доведены лимиты потребления, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"Дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций. После аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавшей во время одной из последних российских ракетных атак. Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления", - отметили в Укрэнерго.

Это, как отмечается, связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях.

"Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", – добавили в компании. 

Детали

В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы, указали в НЭК.

Также там напомнили, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и "все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление". "Ремонтные бригады работают круглосуточно. Заживлены все объекты критической инфраструктуры", - добавили в компании.

"Впрочем, не забываем, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну во тьму. Поэтому энергетики готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", - отметили в Укрэнерго.

Дополнение

НЭК "Укрэнерго" предупредила о распространении в соцсетях фейка о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу компании.

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