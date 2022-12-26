У мережі ширять фейк про скасування аварійних відключень світла - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. НЕК "Укренерго" попередила про поширення у соцмережах фейку про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії, пише УНН.
Цитата
"В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - наголосили в Укренерго.
Деталі
У компанії зауважили, що аварійні відключення – це "вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі". "Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - підкреслили у компанії.
Там вказали на офіційні сторінки НЕК у соцмережах і зазначили, що "будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО". "Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам", - додали у компанії.
Доповнення
В Україні зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, на тлі ризиків нових атак ворога є готовність до будь-яких сценаріїв.