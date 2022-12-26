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На тлі дефіциту електроенергії є аварійні відключення, через ризики нових атак готові до будь-яких сценаріїв - Укренерго

На тлі дефіциту електроенергії є аварійні відключення, через ризики нових атак готові до будь-яких сценаріїв - Укренерго

Київ • УНН

 • 399376 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі. Через перевищення лімітів споживання у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у місті Київ застосовані аварійні відключення, на тлі ризиків нових атак ворога є готовність до будь-яких сценаріїв, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян", - зазначили в Укренерго.

Як вказано, через це до всіх областей доведені ліміти споживання.

"Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві", - повідомили у компанії.

Деталі

На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність та складність пошкоджень "відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу", зауважили у компанії.

"Ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", - наголосили в Укренерго.

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