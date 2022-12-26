На тлі дефіциту електроенергії є аварійні відключення, через ризики нових атак готові до будь-яких сценаріїв - Укренерго

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"Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян", - зазначили в Укренерго.

Як вказано, через це до всіх областей доведені ліміти споживання.

"Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві", - повідомили у компанії.

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На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність та складність пошкоджень "відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу", зауважили у компанії.

"Ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", - наголосили в Укренерго.

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