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На фоне дефицита электроэнергии есть аварийные отключения, из-за риска новых атак готовы к любым сценариям - Укрэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме. Из-за превышения лимитов потребления в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве применены аварийные отключения, на фоне рисков новых атак врага есть готовность к любым сценариям, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Также имеются ограничения в системе передачи электроэнергии в результате значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян", - отметили в Укрэнерго.

Как указано, в связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления.

"В настоящее время из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и г. Киеве", - сообщили в компании.

Детали

На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы. Из-за масштабности и сложности повреждений "восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени", отметили в компании.

"Мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к различным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и при любых условиях возобновлять работу энергосистемы", - подчеркнули в Укрэнерго.

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