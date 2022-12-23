Зеленський попередив українців про можливі ракетні атаки рф на свята
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, пише УНН.
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"Будь ласка, памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного. И еще. Граждане россии должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа", - наголосив лідер країни.
Додамо
Як повідомили Військово-морські сили Збройних сил України, на бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 23 грудня перебувають дев’ять російських кораблів, із них – один носій "Калібрів" із загальним залпом у чотири ракети.
"В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп яких становить – 72 ракети", – йдеться в повідомленні.
Напередодні у ВМС повідомляли, що в останні шість днів росія не тримала на чергуванні в Чорному морі носіїв крилатих ракет "Калібр".
Нагадаємо
Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів повідомив, що наразі спостерігається тенденція до збільшення тих, хто підтримує саме ідею святкувати Різдво 25 грудня.