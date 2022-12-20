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Кількість українців, готових святкувати Різдво 25 грудня, зростає: соціолог назвав причини

Кількість українців, готових святкувати Різдво 25 грудня, зростає: соціолог назвав причини

Київ • УНН

 • 515268 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Наразі спостерігається тенденція до збільшення тих, хто підтримує саме ідею святкувати Різдво 25 грудня. Про це на брифінгу розповів заступник директора Соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів, передає УНН.

Він зазначив що причинами цьому є зміна вектору розвитку України в бік Заходу та небажання святкувати Різдво разом з росіянами.

Цитата

«Поступово, не можна сказати що стрімко, змінюється суспільна думка стосовно святкування Різдва. Ми прослідковуємо тенденцію до збільшення тих, хто буде переходити на нову дату. Це не критична кількість, але певна тенденція зберігається», – повідомив Мисів.

Як зазначив соціолог, причин цьому декілька.

По-перше, на загальносуспільну думку впливає глобальний світ і загальна порядок денний. Святкування Різдва 25 грудня популяризується в західних медіа, а Україна поступово зміщує вектор розвитку в західний світ. Крім того, кількість тих, хто говорить про святкування Різдва за новим стилем досить багато серед молодого покоління, тобто тих, для кого це більше спосіб проведення часу, а не традиція.

По-друге, у зв’язку з 9-м роком війни та повномасштабного вторгнення після 24 лютого спостерігається зміщення вектору загальносуспільної думки в сторону проукраїнської позиції. Зникли дискусії навколо російських наративів і суспільство об’єдналося в боротьбі з єдиним ворогом. Як зазначив соціолог, це також впливає на суспільну думку, і зокрема щодо релігійних свят. Тому відхід від традиції святкувати разом з росіянами Різдво 7 січня певною мірою вплинув на готовність незначної частина українців змінити свою думку.

Нагадаємо

Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", протягом року кількість українців, що підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, зросла з 26% до 44%. Крім того, за останній рік зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Більше ніж половина українців (55%) святкуватимуть Різдво 7 січня, у 2021 їх кількість становила 71%.

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