Число украинцев, готовых праздновать Рождество 25 декабря, растет: социолог назвал причины

Он отметил, что причиной этого является изменение вектора развития Украины в сторону Запада и нежелание праздновать Рождество вместе с россиянами.

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«Постепенно, нельзя сказать, что стремительно, меняется общественное мнение относительно празднования Рождества. Мы наблюдаем тенденцию к увеличению тех, кто будет переходить на новую дату. Это не критическое количество, но определенная тенденция сохраняется», – сообщил Мысов.

Как отметил социолог, причин этому несколько.

Во-первых, на общественное мнение влияет глобальный мир и общая повестка дня. Празднование Рождества 25 декабря популяризируется в западных медиа, а Украина постепенно смещает вектор развития на западный мир. Кроме того, количество тех, кто говорит о праздновании Рождества по новому стилю достаточно много среди молодого поколения, то есть тех, для кого это больше способ времяпрепровождения, а не традиция.

Во-вторых, в связи с 9-м годом войны и полномасштабного вторжения после 24 февраля наблюдается смещение вектора общественного мнения в сторону проукраинской позиции. Исчезли дискуссии вокруг российских нарративов и общество объединилось в борьбе с единм врагом. Как отметил социолог, это также влияет на общественное мнение, и в частности по религиозным праздникам. Поэтому уход от традиции праздновать вместе с россиянами Рождество 7 января в определенной степени повлияло на готовность незначительной части украинцев изменить свое мнение.

Напомним

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в течение года количество украинцев, поддерживающих идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, возросло с 26% до 44%. Кроме того, за последний год возросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины украинцев (55%) будут праздновать Рождество 7 января, в 2021 году их количество составляло 71%.