Число украинцев, готовых праздновать Рождество 25 декабря, растет: социолог назвал причины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сейчас наблюдается тенденция к увеличению тех, кто поддерживает именно идею праздновать Рождество 25 декабря. Об этом на брифинге рассказал заместитель директора Социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысов, передает УНН.
Он отметил, что причиной этого является изменение вектора развития Украины в сторону Запада и нежелание праздновать Рождество вместе с россиянами.
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«Постепенно, нельзя сказать, что стремительно, меняется общественное мнение относительно празднования Рождества. Мы наблюдаем тенденцию к увеличению тех, кто будет переходить на новую дату. Это не критическое количество, но определенная тенденция сохраняется», – сообщил Мысов.
Как отметил социолог, причин этому несколько.
Во-первых, на общественное мнение влияет глобальный мир и общая повестка дня. Празднование Рождества 25 декабря популяризируется в западных медиа, а Украина постепенно смещает вектор развития на западный мир. Кроме того, количество тех, кто говорит о праздновании Рождества по новому стилю достаточно много среди молодого поколения, то есть тех, для кого это больше способ времяпрепровождения, а не традиция.
Во-вторых, в связи с 9-м годом войны и полномасштабного вторжения после 24 февраля наблюдается смещение вектора общественного мнения в сторону проукраинской позиции. Исчезли дискуссии вокруг российских нарративов и общество объединилось в борьбе с единм врагом. Как отметил социолог, это также влияет на общественное мнение, и в частности по религиозным праздникам. Поэтому уход от традиции праздновать вместе с россиянами Рождество 7 января в определенной степени повлияло на готовность незначительной части украинцев изменить свое мнение.
Напомним
Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в течение года количество украинцев, поддерживающих идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, возросло с 26% до 44%. Кроме того, за последний год возросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины украинцев (55%) будут праздновать Рождество 7 января, в 2021 году их количество составляло 71%.