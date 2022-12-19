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Опитування: кількість прихильників перенесення святкування Різдва зросла до 44%

Опитування: кількість прихильників перенесення святкування Різдва зросла до 44%

Київ • УНН

 • 746907 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом року кількість українців, що підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, зросла з 26% до 44%. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 20-21 листопада, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що проти перенесення святкування Різдва виступили 31% опитаних, порівняно з 58% у 2021 році. Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% - не змогли відповісти.

Окрім цього, за останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Більше ніж половина українців (55%) святкуватимуть Різдво 7 січня, у 2021 їх кількість становила 71%.

Частіше про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня говорили жителі заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики.

Також 8% респондентів відповіли, що взагалі не святкують Різдво. Найбільше таких серед молоді, мешканців півдня та столиці, зазначає соціологічна група.

Цитата

"Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців заходу і Києва: більш ніж половина підтримують цю ідею. Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи. Окрім того, спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків.

Серед прихожан ПЦУ (Православна Церква України - ред.) – таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї. Натомість серед мешканців півдня та сходу відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва", - свідчать дані опитування.

Довідка

Опитування проводили з 20 по 21 листопада 2022 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Нагадаємо

Релігієзнавець Мирослав Маринович в коментарі УНН розповів, що рішення ПЦУ дати можливість обирати громаді, коли саме проводити Різдвяне богослужіння, 25 грудня чи 7 січня, є правильним. Таким чином це зменшує ймовірність розколу, але при цьому розпочинає рух в напрямку відзначення Різдва за Григоріанським календарем.

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