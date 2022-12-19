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Опрос: количество приверженцев переноса празднования Рождества возросло до 44%

Опрос: количество приверженцев переноса празднования Рождества возросло до 44%

Киев • УНН

 • 746906 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение года количество украинцев, поддерживающих идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, возросло с 26% до 44%. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 20-21 ноября, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что против переноса празднования Рождества выступили 31% опрошенных по сравнению с 58% в 2021 году. Еще 23% отметили, что им безразлично этот вопрос и 2% – затруднились ответить.

Кроме этого, за последний год несколько возросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины украинцев (55%) будут праздновать Рождество 7 января, в 2021 году их количество составляло 71%.

Чаще о двойном праздновании Рождества, или празднование только 25 декабря говорили жители запада, Киева, младшие опрошенные и греко-католики.

Также 8% респондентов ответили, что вообще не празднуют Рождество. Больше всего таких среди молодежи, жителей юга Украины и столицы, отмечает социологическая группа.

Цитата

"Больше всего сторонников идеи переноса Рождества среди жителей запада и Киева: более половины поддерживают эту идею. Среди жителей центра относительное большинство (44%) также не против этой инициативы. Кроме того, наблюдается значительная поддержка идеи переноса празднования Рождества среди греко-католиков.

Среди прихожан ПЦУ (Православная Церковь Украины – ред.) – таких почти половина (46%), при этом треть из них против такой идеи. Среди жителей юга и востока относительное большинство не поддерживают идею переноса даты празднования Рождества", - свидетельствуют данные опроса.

Справка

Опрос проводился с 20 по 21 ноября 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним

Религиовед Мирослав Маринович в комментарии УНН рассказал, что решение ПЦУ дать возможность избирать общине, когда именно проводить Рождественское богослужение, 25 декабря или 7 января, правильно. Таким образом, это уменьшает вероятность раскола, но при этом начинает движение в направлении Рождества по Григорианскому календарю.

Украинские Национальные Новости

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