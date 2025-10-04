Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботу
Київ • УНН
4 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, на більшості території помірні дощі, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями значні дощі з грозами. Температура вдень становитиме 12-17°, на сході та півдні до 20°.
У суботу, 4 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім сходу, очікуються помірні, на Одещині, вдень і на Миколаївщині та Херсонщині місцями значні дощі з грозами, у північній частині невеликий дощ.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень на сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 12-17°, на сході та півдні країни до 20°. На високогір'ї Карпат дощ, температура вдень 1-6° тепла
У Києві та області в суботу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 14-16°.
