Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботу

3 жовтня, 16:00 • 29178 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 47671 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 56091 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 54484 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 33499 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 47991 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 33499 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21008 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20752 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16886 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Гроссі обговорює з росією та Україною пропозиції щодо відновлення зовнішнього енергопостачання на ЗАЕС3 жовтня, 20:06 • 11117 перегляди
ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази3 жовтня, 20:35 • 14939 перегляди
Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення3 жовтня, 21:20 • 15052 перегляди
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі00:38 • 11160 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській областіVideo04:16 • 15194 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 30845 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 40516 перегляди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Сектор Газа
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 18468 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 29156 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 32711 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 35687 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 78519 перегляди
MIM-104 Patriot
The New York Times
Свіфт
TikTok
Facebook

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботу

Київ • УНН

 • 3038 перегляди

4 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, на більшості території помірні дощі, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями значні дощі з грозами. Температура вдень становитиме 12-17°, на сході та півдні до 20°.

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботу

У суботу, 4 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім сходу, очікуються помірні, на Одещині, вдень і на Миколаївщині та Херсонщині місцями значні дощі з грозами, у північній частині невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень на сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 12-17°, на сході та півдні країни до 20°. На високогір'ї Карпат дощ, температура вдень 1-6° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в суботу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 14-16°.

Всесвітній день захисту тварин та початок Всесвітнього тижня космосу: що ще відзначають 4 жовтня04.10.25, 06:30 • 1610 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Миколаївська область
Одеська область
Херсонська область
Карпати
Україна
Київ