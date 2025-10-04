$41.280.05
3 октября, 16:00 • 27938 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 46175 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 54071 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 52618 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 32702 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 46965 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 33349 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20955 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20721 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16867 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботу

Киев • УНН

 • 2820 просмотра

4 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории умеренные дожди, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами значительные дожди с грозами. Температура днем составит 12-17°, на востоке и юге до 20°.

Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботу

В субботу, 4 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в Украине, кроме востока, ожидаются умеренные, в Одесской области, днем и в Николаевской и Херсонской областях местами значительные дожди с грозами, в северной части небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем на востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 12-17°, на востоке и юге страны до 20°. На высокогорье Карпат дождь, температура днем 1-6° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 14-16°.

Всемирный день защиты животных и начало Всемирной недели космоса: что еще отмечают 4 октября04.10.25, 06:30 • 1482 просмотра

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Николаевская область
Одесская область
Херсонская область
Карпатские горы
Украина
Киев