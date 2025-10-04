Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботу
Киев • УНН
4 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории умеренные дожди, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами значительные дожди с грозами. Температура днем составит 12-17°, на востоке и юге до 20°.
В субботу, 4 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме востока, ожидаются умеренные, в Одесской области, днем и в Николаевской и Херсонской областях местами значительные дожди с грозами, в северной части небольшой дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем на востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 12-17°, на востоке и юге страны до 20°. На высокогорье Карпат дождь, температура днем 1-6° тепла
В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 14-16°.
