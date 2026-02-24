Україну накриє хмарність та мокрий сніг: синоптики дали прогноз на 24 лютого
Київ • УНН
24 лютого в Україні очікується хмарна погода з мокрим снігом та дощем. У Карпатах та на північному сході можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця.
У вівторок, 24 лютого, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, очікується помірний мокрий сніг та дощ, у північних областях невеликі опади, в Карпатах та на північному сході країни подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та у південній частині 3-8° тепла
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий мокрий сніг. Температура повітря +1°...+3°.
