23 лютого, 17:51 • 13365 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 27810 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 22216 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 22161 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 17446 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 13684 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 12373 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12828 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 46186 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 50326 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Україну накриє хмарність та мокрий сніг: синоптики дали прогноз на 24 лютого

Київ • УНН

 • 42 перегляди

24 лютого в Україні очікується хмарна погода з мокрим снігом та дощем. У Карпатах та на північному сході можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Україну накриє хмарність та мокрий сніг: синоптики дали прогноз на 24 лютого

У вівторок, 24 лютого, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, очікується помірний мокрий сніг та дощ, у північних областях невеликі опади, в Карпатах та на північному сході країни подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та у південній частині 3-8° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий мокрий сніг. Температура повітря +1°...+3°.

Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня22.02.26, 15:36 • 53113 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні