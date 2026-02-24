Украину накроет облачность и мокрый снег: синоптики дали прогноз на 24 февраля

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 февраля, 17:51 • 13328 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 27724 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 22163 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 22109 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 17407 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 13661 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 12358 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12824 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 46156 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 50298 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.9м/с
92%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 10241 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 11448 просмотра
Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗСVideo23 февраля, 21:28 • 8816 просмотра
В Москве взорвался полицейский автомобиль, есть жертвыVideo23 февраля, 21:51 • 5876 просмотра
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23:22 • 10131 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 25716 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 46150 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 50293 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 143298 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 152411 просмотра
Актуальные люди
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Блогеры
Музыкант
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Николаев
Соединённые Штаты
Львов
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 11522 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 10287 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 12290 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 65519 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 68946 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Старлинк
Дипломатка

Украину накроет облачность и мокрый снег: синоптики дали прогноз на 24 февраля

Киев • УНН

 • 14 просмотра

24 февраля в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем. В Карпатах и на северо-востоке возможен гололед, на дорогах гололедица.

Украину накроет облачность и мокрый снег: синоптики дали прогноз на 24 февраля

Во вторник, 24 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ожидается умеренный мокрый снег и дождь, в северных областях небольшие осадки, в Карпатах и на северо-востоке страны местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и в южной части 3-8° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, возможен мокрый снег. Температура воздуха +1°...+3°.

Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта22.02.26, 15:36 • 53106 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине