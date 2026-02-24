Украину накроет облачность и мокрый снег: синоптики дали прогноз на 24 февраля

Во вторник, 24 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, ожидается умеренный мокрый снег и дождь, в северных областях небольшие осадки, в Карпатах и на северо-востоке страны местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и в южной части 3-8° тепла