Украину накроет облачность и мокрый снег: синоптики дали прогноз на 24 февраля
Киев • УНН
24 февраля в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем. В Карпатах и на северо-востоке возможен гололед, на дорогах гололедица.
Во вторник, 24 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ожидается умеренный мокрый снег и дождь, в северных областях небольшие осадки, в Карпатах и на северо-востоке страны местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и в южной части 3-8° тепла
В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, возможен мокрый снег. Температура воздуха +1°...+3°.
