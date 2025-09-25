$41.410.03
Україну накриє антициклон Petralilly, але далі будуть дощі: прогноз погоди до 28 вересня

Київ • УНН

 • 818 перегляди

У п'ятницю, 26 вересня, в Україні очікується суха та сонячна погода завдяки антициклону Petralilly. Температура вдень становитиме +13+16 градусів, на півдні до +18, вночі +2+9 з можливими заморозками на ґрунті.

Україну накриє антициклон Petralilly, але далі будуть дощі: прогноз погоди до 28 вересня

Найближчими днями погода в Україні вразить своїм різноманіттям. Про це повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

У п’ятницю, 26 вересня, по всій Україні буде, здебільшого, суха і сонячна погода. Це відбуватиметься через антициклон Petralilly з центром орієнтовно над Балтикою.

На його периферії далеко на північному сході ви можете побачити атмосферні фронти, які якраз несподівано у неділю прорвуться на північ України. Але це буде потім і тимчасово

- пише Діденко.

Температура повітря 26-го вересня в Україні очікується помірною, вдень +13+16, на півдні +15+18 градусів. Найближчої ночі - холодно, +2+9 градусів, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки на ґрунті.

У Києві буде суха сонячна прохолодна погода: температура повітря вночі становитиме +2+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки на ґрунті, завтра вдень у столиці +13+15 градусів, уточнює синоптик.

У суботу втримається така ж погода, а ось у неділю кияни можуть прихопити із собою парасолі - підступний північно-східний атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ. Але ненадовго

- пише Діденко.

А вже в неділю, 28 вересня, антициклон в Україні замінить атмосферний фронт з північного сходу. Дощі охоплять північні області: Волинь і Рівненщину, а також Харківщину. На решті території 28 вересня переважатиме суха погода, уточнює Діденко.

Євген Устименко

