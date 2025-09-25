$41.410.03
Украину накроет антициклон Petralilly, но дальше будут дожди: прогноз погоды до 28 сентября

Киев • УНН

 • 596 просмотра

В пятницу, 26 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода благодаря антициклону Petralilly. Температура днем составит +13+16 градусов, на юге до +18, ночью +2+9 с возможными заморозками на почве.

Украину накроет антициклон Petralilly, но дальше будут дожди: прогноз погоды до 28 сентября

В ближайшие дни погода в Украине поразит своим разнообразием. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

В пятницу, 26 сентября, по всей Украине будет, в основном, сухая и солнечная погода. Это будет происходить из-за антициклона Petralilly с центром ориентировочно над Балтикой.

На его периферии далеко на северо-востоке вы можете увидеть атмосферные фронты, которые как раз неожиданно в воскресенье прорвутся на север Украины. Но это будет потом и временно

- пишет Диденко.

Температура воздуха 26-го сентября в Украине ожидается умеренной, днем +13+16, на юге +15+18 градусов. Ближайшей ночью - холодно, +2+9 градусов, на севере, местами на западе, северо-востоке и в центре заморозки на почве.

В Киеве будет сухая солнечная прохладная погода: температура воздуха ночью составит +2+5 градусов, в окрестностях вероятны заморозки на почве, завтра днем в столице +13+15 градусов, уточняет синоптик.

В субботу удержится такая же погода, а вот в воскресенье киевляне могут прихватить с собой зонты - коварный северо-восточный атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождь. Но ненадолго

- пишет Диденко.

А уже в воскресенье, 28 сентября, антициклон в Украине заменит атмосферный фронт с северо-востока. Дожди охватят северные области: Волынь и Ровенщину, а также Харьковщину. На остальной территории 28 сентября будет преобладать сухая погода, уточняет Диденко.

Евгений Устименко

