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Українцям у Британії почали відмовляти в наданні притулку: озвучена несподівана причина

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Українцям у Великій Британії відмовляють у притулку, стверджуючи про безпечність повернення додому. За даними The Guardian, це спричиняє додаткову тривогу, незважаючи на 18-місячну візу.

Українцям у Британії почали відмовляти в наданні притулку: озвучена несподівана причина

Українцям у Великій Британії почали відмовляти у наданні притулку, аргументуючи це тим, що повернення додому є більш безпечним. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

За даними видання, один з українців, рідне місто якого опинилось у зоні бойових дій, розповів, що йому відмовили в наданні притулку. Аргумент – це не заважає йому переселитися в іншу частину України.

Також у публікації йдеться про наступне: попри те, що українці мають тимчасову візу терміном на 18 місяців, відсутність чіткості щодо перспектив отримання притулку в Британії спричиняє в людей додаткову тривогу.

Юристка Галина Семчак розповіла, що згідно оновлених рекомендацій Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, такі регіони, як Київ та західні області України, вважаються "загалом безпечними". Вона зазначила, що таке формулювання не відповідає дійсності, оскільки Україна перебуває у стані жорстокої війни – кожного дня відбуваються російські обстріли українських міст.

Крім того, українцям загрожує реальна небезпека не лише від російських бомбардувань. Сюди також включені мобілізація і розлука з рідними, які тягнуть за собою психологічну травму, зазначила Семчак.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Європейський Союз розробляє план для безпечного повернення українців після війни. При цьому там врахують інтереси тих, хто повертається, і тих, хто залишається в ЄС до березня 2027 року.

Євген Устименко

Євген Устименко

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