Украинцам в Британии начали отказывать в предоставлении убежища: озвучена неожиданная причина

Украинцам в Великобритании начали отказывать в предоставлении убежища, аргументируя это тем, что возвращение домой является более безопасным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По данным издания, один из украинцев, родной город которого оказался в зоне боевых действий, рассказал, что ему отказали в предоставлении убежища. Аргумент – это не мешает ему переселиться в другую часть Украины.

Также в публикации говорится о следующем: несмотря на то, что украинцы имеют временную визу сроком на 18 месяцев, отсутствие четкости относительно перспектив получения убежища в Британии вызывает у людей дополнительную тревогу.

Юрист Галина Семчак рассказала, что согласно обновленным рекомендациям Министерства внутренних дел Великобритании, такие регионы, как Киев и западные области Украины, считаются "в целом безопасными". Она отметила, что такая формулировка не соответствует действительности, поскольку Украина находится в состоянии жестокой войны – каждый день происходят российские обстрелы украинских городов.

Кроме того, украинцам угрожает реальная опасность не только от российских бомбардировок. Сюда также включены мобилизация и разлука с родными, которые влекут за собой психологическую травму, отметила Семчак.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Европейский Союз разрабатывает план для безопасного возвращения украинцев после войны. При этом там учтут интересы тех, кто возвращается, и тех, кто остается в ЕС до марта 2027 года.