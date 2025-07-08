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Українці вибороли 14 медалей на чемпіонаті Європи з веслування

Київ • УНН

 • 347 перегляди

Збірна України здобула 14 нагород, включаючи шість золотих, на юніорському та молодіжному чемпіонаті Європи з веслування в Румунії. Українці посіли друге місце в загальному медальному заліку.

Українці вибороли 14 медалей на чемпіонаті Європи з веслування

На юніорському та молодіжному чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное в румунському Пітешті збірна України здобула 14 нагород, зокрема шість золотих. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Збірна України з веслування на байдарках та каное успішно виступила на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді до 23 років, який упродовж 3-6 липня проходив в румунському Пітешті. Українці вибороли 14 медалей, серед яких 6 золотих, 4 срібних і 4 бронзових, що дозволило посісти друге місце в загальному медальному заліку

- йдеться у повідомленні.

Золоті медалі здобули:

  • Єлизавета Вознюк - в каное-одиночці на дистанції 500 м серед юніорів;
    • Єлизавета Вознюк - в каное-одиночці на дистанції 200 м серед юніорів;
      • Іванна Дяченко - в байдарці-одиночці на дистанції 200 м серед молоді;
        • Єлизавета Вознюк, Олександра Турчин - в каное-двійці на дистанції 200 м серед юніорів;
          • Ірина Федорів, Анастасія Дежицька - в каное-двійці на дистанції 200 м серед молоді;
            • Софія Жушман, Ірина Неділько, Максим Бовкун, Захар Іванчук - в каное-четвірці на дистанції 500 м (Mix) серед юніорів.

              Срібні медалі здобули:

              • Ярослав Верблюд, Віталій Пристай - в каное-двійці на дистанції 1000 м серед молоді;
                • Ірина Неділько, Олександра Турчин - в каное-двійці на дистанції 500 м серед юніорів;
                  • Віталій Пристай - в каное-одиночці на дистанції 200 м серед молоді;
                    • Володимир Савчин, Карина Негря, Олександра Шворак, Тарас Кузик - в каное-четвірці на дистанції 500 м (мікс) серед молоді.

                      Бронзові медалі здобули:

                      • Володимир Савчин - в каное-одиночці на дистанції 500 м серед молоді;
                        • Іван Кисіль - в каное-одиночці на дистанції 500 м серед юніорів;
                          • Ксенія Цомпель - в байдарці-одиночці на дистанції 200 м серед юніорів;
                            • Тимофій Мельничук, Іван Кисіль - в каное-двійці на дистанції 1000 м серед юніорів.

                              Чемпіонат Європи-2025 з фехтування в Генуї: Україна серед найкращих30.06.25, 16:53 • 1077 переглядiв

                              Ольга Розгон

                              Ольга Розгон

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                              Gold
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                              Gas TTF
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