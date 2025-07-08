Українці вибороли 14 медалей на чемпіонаті Європи з веслування

На юніорському та молодіжному чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное в румунському Пітешті збірна України здобула 14 нагород, зокрема шість золотих. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Збірна України з веслування на байдарках та каное успішно виступила на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді до 23 років, який упродовж 3-6 липня проходив в румунському Пітешті. Українці вибороли 14 медалей, серед яких 6 золотих, 4 срібних і 4 бронзових, що дозволило посісти друге місце в загальному медальному заліку - йдеться у повідомленні.

Золоті медалі здобули:

Єлизавета Вознюк - в каное-одиночці на дистанції 500 м серед юніорів;

Єлизавета Вознюк - в каное-одиночці на дистанції 200 м серед юніорів;

Іванна Дяченко - в байдарці-одиночці на дистанції 200 м серед молоді;

Єлизавета Вознюк, Олександра Турчин - в каное-двійці на дистанції 200 м серед юніорів;

Ірина Федорів, Анастасія Дежицька - в каное-двійці на дистанції 200 м серед молоді;

Софія Жушман, Ірина Неділько, Максим Бовкун, Захар Іванчук - в каное-четвірці на дистанції 500 м (Mix) серед юніорів.

Срібні медалі здобули:

Ярослав Верблюд, Віталій Пристай - в каное-двійці на дистанції 1000 м серед молоді;

Ірина Неділько, Олександра Турчин - в каное-двійці на дистанції 500 м серед юніорів;

Віталій Пристай - в каное-одиночці на дистанції 200 м серед молоді;

Володимир Савчин, Карина Негря, Олександра Шворак, Тарас Кузик - в каное-четвірці на дистанції 500 м (мікс) серед молоді.

Бронзові медалі здобули:

Володимир Савчин - в каное-одиночці на дистанції 500 м серед молоді;

Іван Кисіль - в каное-одиночці на дистанції 500 м серед юніорів;

Ксенія Цомпель - в байдарці-одиночці на дистанції 200 м серед юніорів;

Тимофій Мельничук, Іван Кисіль - в каное-двійці на дистанції 1000 м серед юніорів.

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