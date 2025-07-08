Українці вибороли 14 медалей на чемпіонаті Європи з веслування
Київ • УНН
Збірна України здобула 14 нагород, включаючи шість золотих, на юніорському та молодіжному чемпіонаті Європи з веслування в Румунії. Українці посіли друге місце в загальному медальному заліку.
На юніорському та молодіжному чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное в румунському Пітешті збірна України здобула 14 нагород, зокрема шість золотих. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
Збірна України з веслування на байдарках та каное успішно виступила на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді до 23 років, який упродовж 3-6 липня проходив в румунському Пітешті. Українці вибороли 14 медалей, серед яких 6 золотих, 4 срібних і 4 бронзових, що дозволило посісти друге місце в загальному медальному заліку
Золоті медалі здобули:
- Єлизавета Вознюк - в каное-одиночці на дистанції 500 м серед юніорів;
- Єлизавета Вознюк - в каное-одиночці на дистанції 200 м серед юніорів;
- Іванна Дяченко - в байдарці-одиночці на дистанції 200 м серед молоді;
- Єлизавета Вознюк, Олександра Турчин - в каное-двійці на дистанції 200 м серед юніорів;
- Ірина Федорів, Анастасія Дежицька - в каное-двійці на дистанції 200 м серед молоді;
- Софія Жушман, Ірина Неділько, Максим Бовкун, Захар Іванчук - в каное-четвірці на дистанції 500 м (Mix) серед юніорів.
Срібні медалі здобули:
- Ярослав Верблюд, Віталій Пристай - в каное-двійці на дистанції 1000 м серед молоді;
- Ірина Неділько, Олександра Турчин - в каное-двійці на дистанції 500 м серед юніорів;
- Віталій Пристай - в каное-одиночці на дистанції 200 м серед молоді;
- Володимир Савчин, Карина Негря, Олександра Шворак, Тарас Кузик - в каное-четвірці на дистанції 500 м (мікс) серед молоді.
Бронзові медалі здобули:
- Володимир Савчин - в каное-одиночці на дистанції 500 м серед молоді;
- Іван Кисіль - в каное-одиночці на дистанції 500 м серед юніорів;
- Ксенія Цомпель - в байдарці-одиночці на дистанції 200 м серед юніорів;
- Тимофій Мельничук, Іван Кисіль - в каное-двійці на дистанції 1000 м серед юніорів.
Чемпіонат Європи-2025 з фехтування в Генуї: Україна серед найкращих30.06.25, 16:53 • 1077 переглядiв