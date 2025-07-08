Украинцы завоевали 14 медалей на чемпионате Европы по гребле
Киев • УНН
Сборная Украины завоевала 14 наград, включая шесть золотых, на юниорском и молодежном чемпионате Европы по гребле в Румынии. Украинцы заняли второе место в общем медальном зачете.
На юниорском и молодежном чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в румынском Питешти сборная Украины завоевала 14 наград, в том числе шесть золотых. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ успешно выступила на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет, который с 3 по 6 июля проходил в румынском Питешти. Украинцы завоевали 14 медалей, среди которых 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых, что позволило занять второе место в общем медальном зачете
Золотые медали завоевали:
- Елизавета Вознюк - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди юниоров;
- Елизавета Вознюк - в каноэ-одиночке на дистанции 200 м среди юниоров;
- Иванна Дяченко - в байдарке-одиночке на дистанции 200 м среди молодежи;
- Елизавета Вознюк, Александра Турчин - в каноэ-двойке на дистанции 200 м среди юниоров;
- Ирина Федорив, Анастасия Дежицкая - в каноэ-двойке на дистанции 200 м среди молодежи;
- София Жушман, Ирина Недилько, Максим Бовкун, Захар Иванчук - в каноэ-четверке на дистанции 500 м (Mix) среди юниоров.
Серебряные медали завоевали:
- Ярослав Верблюд, Виталий Пристай - в каноэ-двойке на дистанции 1000 м среди молодежи;
- Ирина Недилько, Александра Турчин - в каноэ-двойке на дистанции 500 м среди юниоров;
- Виталий Пристай - в каноэ-одиночке на дистанции 200 м среди молодежи;
- Владимир Савчин, Карина Негря, Александра Шворак, Тарас Кузык - в каноэ-четверке на дистанции 500 м (микс) среди молодежи.
Бронзовые медали завоевали:
- Владимир Савчин - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди молодежи;
- Иван Кисиль - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди юниоров;
- Ксения Цомпель - в байдарке-одиночке на дистанции 200 м среди юниоров;
- Тимофей Мельничук, Иван Кисиль - в каноэ-двойке на дистанции 1000 м среди юниоров.
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