Украинцы завоевали 14 медалей на чемпионате Европы по гребле

На юниорском и молодежном чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в румынском Питешти сборная Украины завоевала 14 наград, в том числе шесть золотых. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ успешно выступила на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет, который с 3 по 6 июля проходил в румынском Питешти. Украинцы завоевали 14 медалей, среди которых 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых, что позволило занять второе место в общем медальном зачете - говорится в сообщении.

Золотые медали завоевали:

Елизавета Вознюк - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди юниоров;

Елизавета Вознюк - в каноэ-одиночке на дистанции 200 м среди юниоров;

Иванна Дяченко - в байдарке-одиночке на дистанции 200 м среди молодежи;

Елизавета Вознюк, Александра Турчин - в каноэ-двойке на дистанции 200 м среди юниоров;

Ирина Федорив, Анастасия Дежицкая - в каноэ-двойке на дистанции 200 м среди молодежи;

София Жушман, Ирина Недилько, Максим Бовкун, Захар Иванчук - в каноэ-четверке на дистанции 500 м (Mix) среди юниоров.

Серебряные медали завоевали:

Ярослав Верблюд, Виталий Пристай - в каноэ-двойке на дистанции 1000 м среди молодежи;

Ирина Недилько, Александра Турчин - в каноэ-двойке на дистанции 500 м среди юниоров;

Виталий Пристай - в каноэ-одиночке на дистанции 200 м среди молодежи;

Владимир Савчин, Карина Негря, Александра Шворак, Тарас Кузык - в каноэ-четверке на дистанции 500 м (микс) среди молодежи.

Бронзовые медали завоевали:

Владимир Савчин - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди молодежи;

Иван Кисиль - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди юниоров;

Ксения Цомпель - в байдарке-одиночке на дистанции 200 м среди юниоров;

Тимофей Мельничук, Иван Кисиль - в каноэ-двойке на дистанции 1000 м среди юниоров.

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