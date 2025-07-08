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Украинцы завоевали 14 медалей на чемпионате Европы по гребле

Киев • УНН

 • 155 просмотра

Сборная Украины завоевала 14 наград, включая шесть золотых, на юниорском и молодежном чемпионате Европы по гребле в Румынии. Украинцы заняли второе место в общем медальном зачете.

Украинцы завоевали 14 медалей на чемпионате Европы по гребле

На юниорском и молодежном чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в румынском Питешти сборная Украины завоевала 14 наград, в том числе шесть золотых. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ успешно выступила на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет, который с 3 по 6 июля проходил в румынском Питешти. Украинцы завоевали 14 медалей, среди которых 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых, что позволило занять второе место в общем медальном зачете

- говорится в сообщении.

Золотые медали завоевали:

  • Елизавета Вознюк - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди юниоров;
    • Елизавета Вознюк - в каноэ-одиночке на дистанции 200 м среди юниоров;
      • Иванна Дяченко - в байдарке-одиночке на дистанции 200 м среди молодежи;
        • Елизавета Вознюк, Александра Турчин - в каноэ-двойке на дистанции 200 м среди юниоров;
          • Ирина Федорив, Анастасия Дежицкая - в каноэ-двойке на дистанции 200 м среди молодежи;
            • София Жушман, Ирина Недилько, Максим Бовкун, Захар Иванчук - в каноэ-четверке на дистанции 500 м (Mix) среди юниоров.

              Серебряные медали завоевали:

              • Ярослав Верблюд, Виталий Пристай - в каноэ-двойке на дистанции 1000 м среди молодежи;
                • Ирина Недилько, Александра Турчин - в каноэ-двойке на дистанции 500 м среди юниоров;
                  • Виталий Пристай - в каноэ-одиночке на дистанции 200 м среди молодежи;
                    • Владимир Савчин, Карина Негря, Александра Шворак, Тарас Кузык - в каноэ-четверке на дистанции 500 м (микс) среди молодежи.

                      Бронзовые медали завоевали:

                      • Владимир Савчин - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди молодежи;
                        • Иван Кисиль - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди юниоров;
                          • Ксения Цомпель - в байдарке-одиночке на дистанции 200 м среди юниоров;
                            • Тимофей Мельничук, Иван Кисиль - в каноэ-двойке на дистанции 1000 м среди юниоров.

                              Чемпионат Европы-2025 по фехтованию в Генуе: Украина среди лучших30.06.25, 16:53 • 1077 просмотров

                              Ольга Розгон

                              Ольга Розгон

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                              Gas TTF
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